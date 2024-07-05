Рыбак Пелагия Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.
Дочь: (Рыбак) Анна Лукианова
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Рождение ребёнка
16.10.1900 ст.
Дочь: (Рыбак) Параскевия Лукианова
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Рождение ребёнка
23.01.1903 ст.
Дочь: (Рыбак) Татияна Лукиянова
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: (Рыбак) Анастасия Лукианова
Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)
Смерть
Неизвестно