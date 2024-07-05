Рыбак Пелагия Григориева Около 1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбак Пелагия Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890 ст.

Муж: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Сын: Рыбак Трофим Лукияновъ

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Дочь: (Рыбак) Анна Лукианова

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.

Сын: Рыбак Максим Лукияновъ

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.10.1900 ст.

Дочь: (Рыбак) Параскевия Лукианова

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.01.1903 ст.

Дочь: (Рыбак) Татияна Лукиянова

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.

Сын: Рыбак Димитрий Лукиановъ

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: (Рыбак) Анастасия Лукианова

Отец ребёнка: Рыбак Лукиян Иларионовъ (Валериановъ)

Ратайчицы, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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