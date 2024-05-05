Смирнова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Белякова (Смирнова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Бобрище, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
МК Спасоклинья расчет по браку
Смерть
Неизвестно