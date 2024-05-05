Смирнова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Анна

Смирнова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Белякова (Смирнова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Бобрище, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
МК Спасоклинья расчет по браку
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.