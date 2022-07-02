Пржездзецкая (Дмитриева) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржездзецкая (Дмитриева) Вера Владимировна

Место рождения

Латвия

Дата рождения

19.11.1949

Дата смерти

02.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949

Отец: Дмитриев Владимир Дмитриевич

Мать: Дмитриева Нина Степановна

Бракосочетание
1968

Муж: Пржездзецкий Вадим Вадимович

Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пржездзецкий Вадим Вадимович

Рождение ребёнка
27.10.1974

Сын: Пржездзецкий Денис Вадимович

Отец ребёнка: Пржездзецкий Вадим Вадимович

Смерть
02.07.2022
Похороны
05.07.2022

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