Пржездзецкая (Дмитриева) Вера Владимировна
Место рожденияЛатвия
Дата рождения19.11.1949
Дата смерти02.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1949
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
11.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пржездзецкий Вадим Вадимович
Рождение ребёнка
27.10.1974
Сын: Пржездзецкий Денис Вадимович
Отец ребёнка: Пржездзецкий Вадим Вадимович
Смерть
02.07.2022
Похороны
05.07.2022