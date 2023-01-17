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Клокачёв Никандр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.07.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1860

Жена: Клокачёва Любовь Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Петрова Любовь Никандровна

Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна

Рождение ребёнка
13.11.1871

Дочь: Клокачёва Елена Никандровна

Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1876

Дочь: Клокачёва Анна Никандровна

Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клокачёв Илья Никандрович

Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна

Смерть
09.07.1887
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