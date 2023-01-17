Клокачёв Никандр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти09.07.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1860
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Петрова Любовь Никандровна
Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна
Рождение ребёнка
13.11.1871
Дочь: Клокачёва Елена Никандровна
Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна
Рождение ребёнка
16.11.1876
Дочь: Клокачёва Анна Никандровна
Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клокачёв Илья Никандрович
Мать ребёнка: Клокачёва Любовь Карловна
Смерть
09.07.1887