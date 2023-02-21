Клокачёва (Марш) Любовь Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Марш Карл Иванович
Мать: Марш Анна Яковлевна
Бракосочетание
03.10.1860
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Петрова Любовь Никандровна
Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1871
Дочь: Клокачёва Елена Никандровна
Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич
Рождение ребёнка
16.11.1876
Дочь: Клокачёва Анна Никандровна
Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клокачёв Илья Никандрович
Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич
Смерть
Неизвестно