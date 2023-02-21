Клокачёва (Марш) Любовь Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокачёва (Марш) Любовь Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Марш Карл Иванович

Мать: Марш Анна Яковлевна

Бракосочетание
03.10.1860

Муж: Клокачёв Никандр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Петрова Любовь Никандровна

Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1871

Дочь: Клокачёва Елена Никандровна

Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1876

Дочь: Клокачёва Анна Никандровна

Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клокачёв Илья Никандрович

Отец ребёнка: Клокачёв Никандр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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