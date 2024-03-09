Вяткин Михаил Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1891
Дата смерти21.08.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1891
Отец: Вяткин Лев Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1911
Мать ребёнка: Вяткина Марва Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вяткин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Свердловская обл., Еланский р-н, Черновский с/с, д. Никитино
Смерть
21.08.1948