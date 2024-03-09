Вяткин Михаил Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Михаил Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1891

Дата смерти

21.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1891

Отец: Вяткин Лев Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Вяткин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Вяткина Марва Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вяткин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Свердловская обл., Еланский р-н, Черновский с/с, д. Никитино
Смерть
21.08.1948

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