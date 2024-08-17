Варвара Анфиногенова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Анфиноген Марков Иудин
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
17.01.1815 ст.
Муж: Калиник Филиппов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-X58?i=319&cc=1921824 Отец невесты "Анфиноген Александров"
Рождение ребёнка
05.11.1819 ст.
Сын: Михаил Калиников
Отец ребёнка: Калиник Филиппов
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-Y6B?i=364&cc=1921824 кр. Прокл Филипов
Рождение ребёнка
22.10.1822 ст.
Дочь: Прасковья Калиникова
Отец ребёнка: Калиник Филиппов
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNY-92WP?i=524&cc=1921824 с. Заречье кр. Григория Ермолаева жена Пелагея Анфиногенова
Рождение ребёнка
16.07.1824 ст.
Сын: Илья Калиников
Отец ребёнка: Калиник Филиппов
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJM-979G?i=758&cc=1921824 двор. чел. Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
11.12.1826 ст.
Сын: Севастьян Калиников
Отец ребёнка: Калиник Филиппов
23. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF4-Y?i=425&cc=1921824 двор. чел. Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Епифан Калиников
Отец ребёнка: Калиник Филиппов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Нил Калиников
Отец ребёнка: Калиник Филиппов
Смерть
До 1838