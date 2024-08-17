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Варвара Анфиногенова

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Анфиноген Марков Иудин

Мать: Дарья Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1815 ст.

Муж: Калиник Филиппов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-X58?i=319&cc=1921824 Отец невесты "Анфиноген Александров"
Рождение ребёнка
05.11.1819 ст.

Сын: Михаил Калиников

Отец ребёнка: Калиник Филиппов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-Y6B?i=364&cc=1921824 кр. Прокл Филипов
Рождение ребёнка
22.10.1822 ст.

Дочь: Прасковья Калиникова

Отец ребёнка: Калиник Филиппов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNY-92WP?i=524&cc=1921824 с. Заречье кр. Григория Ермолаева жена Пелагея Анфиногенова
Рождение ребёнка
16.07.1824 ст.

Сын: Илья Калиников

Отец ребёнка: Калиник Филиппов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJM-979G?i=758&cc=1921824 двор. чел. Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
11.12.1826 ст.

Сын: Севастьян Калиников

Отец ребёнка: Калиник Филиппов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
23. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF4-Y?i=425&cc=1921824 двор. чел. Димитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
1829

Сын: Епифан Калиников

Отец ребёнка: Калиник Филиппов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Нил Калиников

Отец ребёнка: Калиник Филиппов

Смерть
До 1838
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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