Казанцева (Кудряшова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Кудряшова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Васильково, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

02.03.1907

Дата смерти

23.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907

Отец: Кудряшов Дмитрий Евгеньевич

Мать: Кудряшова Анна Моисеевна

Васильково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
14.02.1929

Муж: Казанцев Василий Егорович

Поселихино, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.10.1939

Дочь: Соловьева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Казанцев Василий Егорович

Поселихино, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
17.12.1950
Поселихино, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Депутат Поселихинского с/с
Смерть
23.02.2000
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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