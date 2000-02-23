Казанцева (Кудряшова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1907
Дата смерти23.02.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907
Бракосочетание
14.02.1929
Рождение ребёнка
17.10.1939
Дочь: Соловьева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Казанцев Василий Егорович
Работа или профессия
17.12.1950
Депутат Поселихинского с/с
Смерть
23.02.2000
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область