Дудошников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудошников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фомина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинтоховская Лариса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудошникова Светлана

Смерть
Неизвестно
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