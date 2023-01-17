Межакова (Олешева) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межакова (Олешева) Авдотья Васильевна

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Место рождения

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олешев Василий Саввич

Мать: не указана

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Межаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Межаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засецкая Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лызлова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Межаков Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колюпанова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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