Межакова (Олешева) Авдотья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олешев Василий Саввич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Межаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Межаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засецкая Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лызлова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колюпанова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Межаков Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно