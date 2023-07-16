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Шелист Павел Романович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Шелист Роман

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелист Артемий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Вычислено 1852

Жена: Шелист Агрипина Осиповна

Рождение ребёнка
13.08.1882 ст.

Дочь: (Шелист) Васса Павловна

Мать ребёнка: Шелист Агрипина Осиповна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
09.10.1883 ст.

Жена: Шелист (Данелюк) Мария Ивановна

Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Павел Романович Шелист православного вероисповедания третьим браком и крестьянка того же села Мария Ивановна Данелючка православного вероисповедания вторым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1884 ст.

Сын: Шелист Тихон Павлович

Мать ребёнка: Шелист (Данелюк) Мария Ивановна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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