Шелист Павел Романович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Шелист Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1852
Жена: Шелист Агрипина Осиповна
Рождение ребёнка
13.08.1882 ст.
Дочь: (Шелист) Васса Павловна
Мать ребёнка: Шелист Агрипина Осиповна
Бракосочетание
09.10.1883 ст.
Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Павел Романович Шелист православного вероисповедания третьим браком и крестьянка того же села Мария Ивановна Данелючка православного вероисповедания вторым браком ... Показать все
Рождение ребёнка
?.07.1884 ст.
Мать ребёнка: Шелист (Данелюк) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно