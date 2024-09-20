Попов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Сын: Попов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Попова Ульяна Дмитриевна

Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Около 1819 ст.
Урдома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
пономарь Воскресенской Урдомской церкви Сольвычегодского уезда
Смерть
Неизвестно

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