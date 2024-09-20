Попов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Сын: Попов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Попова Ульяна Дмитриевна
Работа или профессия
Около 1819 ст.
пономарь Воскресенской Урдомской церкви Сольвычегодского уезда
Смерть
Неизвестно