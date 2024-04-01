Речкина (Суворова) Мария Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Суворов Кирил
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1776
Рождение ребёнка
15.08.1779
Отец ребёнка: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно