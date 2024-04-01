Речкина (Суворова) Мария Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкина (Суворова) Мария Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Суворов Кирил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Горбунова Анна Данилова

Отец ребёнка: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Речкин Карп Данилов

Отец ребёнка: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов

Рождение ребёнка
15.08.1779

Сын: Речкин Матвей Данилов

Отец ребёнка: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Речкин Данила Данилов

Отец ребёнка: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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