Бушуева Софья Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1970
17.04.1970г. заключен брак с Бобченковой Софьей Аркадьевной, запись акта о заключении брака № 265 от 17.04.1970г., составлена отделом ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся... Показать все
Развод
11.03.1976
11.03.1976г. брак расторгнут, запись акта о расторжении брака № 139 от 11.03.1976г., составлена отделом ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.Ленинграда. После расторжен... Показать все
Развод
11.03.1976
Муж: не указан