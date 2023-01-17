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Бушуева Софья Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.04.1970

Муж: Бушуев Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
17.04.1970г. заключен брак с Бобченковой Софьей Аркадьевной, запись акта о заключении брака № 265 от 17.04.1970г., составлена отделом ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся... Показать все
Развод
11.03.1976

Муж: Бушуев Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
11.03.1976г. брак расторгнут, запись акта о расторжении брака № 139 от 11.03.1976г., составлена отделом ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.Ленинграда. После расторжен... Показать все
Развод
11.03.1976

Муж: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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