Сердитько Самуил Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1852
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1852
Бракосочетание
26.04.1870
Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1872
Дочь: Сердитько Акилина Самуиловна
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
21.07.1875
Сын: Сердитько Трофим Самуилович
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
29.12.1877
Дочь: Сердитько Мелания Самуиловна
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
02.04.1881
Дочь: Сердитько Мария Самуиловна
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
22.08.1883
Сын: Сердитько Афанасий Самуилович
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
17.12.1884
Дочь: Сердитько Анна Самуиловна
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
19.02.1887
Дочь: Сердитько Домникия Самуиловна
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна
Рождение ребёнка
24.03.1888
Сын: Сердитько Степан Самуилович
Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна