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Сердитько Самуил Ермолаевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

17.08.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1852

Отец: Сердитько Ермолай Григорьевич

Мать: Сердитько Агриппина Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.04.1870

Жена: Сердитько Мелания Каллиниковна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1872

Дочь: Сердитько Акилина Самуиловна

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1875

Сын: Сердитько Трофим Самуилович

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1877

Дочь: Сердитько Мелания Самуиловна

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Сердитько Мария Самуиловна

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1883

Сын: Сердитько Афанасий Самуилович

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1884

Дочь: Сердитько Анна Самуиловна

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1887

Дочь: Сердитько Домникия Самуиловна

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1888

Сын: Сердитько Степан Самуилович

Мать ребёнка: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
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