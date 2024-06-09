Мишуков Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1923
Дата смерти28.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1952
Дочь: Никандрова (Мишукова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мишукова (Бойченкова) Валентина Харитоновна
Слободка, Алексинский район, Тульская область
Смерть
28.02.1968
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область