Мишуков Василий Георгиевич 28.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишуков Василий Георгиевич

Место рождения

Слободка, город Тула, Тульская область

Дата рождения

28.02.1923

Дата смерти

28.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Дочь: Никандрова (Мишукова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мишукова (Бойченкова) Валентина Харитоновна

Слободка, Алексинский район, Тульская область
Смерть
28.02.1968
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

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