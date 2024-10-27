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Аксенов Дмитрий Семенович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
14.09.1852 ст.

Жена: (Сонина) Анна Сергеевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.35об-36 Запись № 8 Дмитрий Семенович Аксенов 19 / Анна Сергеевна Сонина 20 (дочь умершего) Поручители: Егор и Филипп Лазаревичи Аксеновы, Василий Сергеевич Сонин и Иван Але... Показать все
Смерть
Неизвестно

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