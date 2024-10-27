Аксенов Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1852 ст.
Жена: (Сонина) Анна Сергеевна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.35об-36 Запись № 8 Дмитрий Семенович Аксенов 19 / Анна Сергеевна Сонина 20 (дочь умершего) Поручители: Егор и Филипп Лазаревичи Аксеновы, Василий Сергеевич Сонин и Иван Але... Показать все
Смерть
Неизвестно