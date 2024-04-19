Заровняев Николай Агафонович
Место рождения
Дата рождения04.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1903
Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Заровняева) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: (Заровняева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: (Заровняева) Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно