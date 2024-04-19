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Заровняев Николай Агафонович

Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1868

Отец: Заровняев Агафон Павлович

Мать: Заровняева Надежда Васильевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1903

Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Заровняева) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: (Заровняева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: (Заровняева) Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Заровняева Анна Яковлевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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