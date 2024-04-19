Заровняева Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Николай Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1903

Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Заровняева) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: (Заровняева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: (Заровняева) Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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