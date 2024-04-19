Заровняева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1903
Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Заровняева) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: (Заровняева) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: (Заровняева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: (Заровняева) Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Заровняев Николай Агафонович
Смерть
Неизвестно