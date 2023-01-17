Кузьмина (Пахтусова) Мария Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1753
Дата смертиОколо 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
родилась в одной из деревень Ракульской десятины Важского уезда
Бракосочетание
25.09.1772 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Мария Ульяновна фигурирует как вдова
Смерть
Около 1776