Кузьмина (Пахтусова) Мария Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Пахтусова) Мария Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1753

Дата смерти

Около 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

родилась в одной из деревень Ракульской десятины Важского уезда
Бракосочетание
25.09.1772 ст.

Муж: Кузьмин Степан Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Мария Ульяновна фигурирует как вдова
Смерть
Около 1776
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