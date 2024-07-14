Шмакова (Малых) Параскева Антоновна Около 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмакова (Малых) Параскева Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Малых Антон Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Муж: Шмаков Анисим Андреевич

Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.

Дочь: Шмакова Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Шмаков Анисим Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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