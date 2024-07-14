Шмакова (Малых) Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Малых Антон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Васильевское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.
Дочь: Шмакова Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Шмаков Анисим Андреевич
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно