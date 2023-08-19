Белинская (Белинская) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинская (Белинская) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белинская) Наталья

Отец ребёнка: Белинский Виктор

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белинская) Наталья

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Сидоров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Виктор

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