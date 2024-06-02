Мартинюкас Владас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартинюкас Владас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартинюкас Наталья Владасовна

Мать ребёнка: Мартинюкас (Ожерельева) Люся Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владасович Олег Мартинюкас

Мать ребёнка: Мартинюкас (Ожерельева) Люся Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартинюкас (Ожерельева) Люся Михайловна

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