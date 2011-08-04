Гольдберг Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1963
Дата смерти04.08.2011
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1963
Отец: Пронина Мария Григорьевна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гольдберг Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
14.08.1984
Дочь: Гольдберг Кристина Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.08.2011