Гольдберг Татьяна Петровна 11.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гольдберг Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1963

Дата смерти

04.08.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1963

Отец: Пронина Мария Григорьевна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гольдберг Дмитрий Вячеславович

Рождение ребёнка
14.08.1984

Дочь: Гольдберг Кристина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.08.2011

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