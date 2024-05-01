Блинников Иван (Петр?) Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Димова) Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Блинникова (Димова) Степанида Якимовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Блинников Алексей Петрович
Мать ребёнка: Блинникова (Димова) Степанида Якимовна
Смерть
После 1782