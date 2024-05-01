Блинников Иван (Петр?) Никитич 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинников Иван (Петр?) Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Блинников Никита Михайлович

Мать: Блинникова (Лескова) Ефимия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова (Димова) Степанида Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Димова) Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Блинникова (Димова) Степанида Якимовна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинников Алексей Петрович

Мать ребёнка: Блинникова (Димова) Степанида Якимовна

Смерть
После 1782

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