Черненко Акилина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти30.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.10.1865 ст.
Неонила Авксентьевна Рудоменко
Восприемник
03.01.1869 ст.
Татьяна Борисовна (Ковалева) Белокур
Восприемник
01.10.1873 ст.
Юстина Григорьевна Котенко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черненко Ефим Ильич
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
30.01.1893 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ3-N?i=426&cc=3511744&cat=966423
Похороны
01.02.1893 ст.
на приходском кладбище