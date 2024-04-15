Черненко Акилина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерненко Акилина Кузьминична

Черненко Акилина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

30.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.10.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Неонила Авксентьевна Рудоменко
Восприемник
03.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Татьяна Борисовна (Ковалева) Белокур
Восприемник
01.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Юстина Григорьевна Котенко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Ефим Ильич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
30.01.1893 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ3-N?i=426&cc=3511744&cat=966423
Похороны
01.02.1893 ст.
Хотень, Сумська область
на приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close