Шарыгин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарыгин Анатолий

Шарыгин Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шарыгин ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина (Мокерова) Хионья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шарыгин Вячеслав

Мать ребёнка: Шарыгина (Мокерова) Хионья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шарыгин Николай

Мать ребёнка: Шарыгина (Мокерова) Хионья

Смерть
1942
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.