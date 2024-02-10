Шарыгин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шарыгин ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шарыгин Вячеслав
Мать ребёнка: Шарыгина (Мокерова) Хионья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шарыгин Николай
Мать ребёнка: Шарыгина (Мокерова) Хионья
Смерть
1942
Причина смерти: На войне