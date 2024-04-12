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Второй Сын Иван Алексеев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

09.01.1858

Дата смерти

02.05.1858

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1858

Отец: Алексей Андреев

Мать: Ирина Васильева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1858 такой ведомости нет ⛔ МК-1858 09/11.01.1858 Иоанн Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Алексей Андреев и законная его жена Ирина Васильева, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
02.05.1858
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1858 02/04.05.1858 Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Алексея Андреева сын Иван Священник Иоанн Мартинов Дьячек Иван Меркурьев Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета умершаго:... Показать все
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