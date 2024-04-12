Второй Сын Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения09.01.1858
Дата смерти02.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1858
Отец: Алексей Андреев
Мать: Ирина Васильева
ИВ-1858 такой ведомости нет ⛔ МК-1858 09/11.01.1858 Иоанн Бежецкого уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Алексей Андреев и законная его жена Ирина Васильева, оба православного верои... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1858
МК-1858 02/04.05.1858 Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Алексея Андреева сын Иван Священник Иоанн Мартинов Дьячек Иван Меркурьев Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета умершаго:... Показать все