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Круглова Светлана Анатольевна

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Место рождения

с-з Молодогвардейский, Северо-Казахстанская область, Возвышенский район.

Дата рождения

16.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1974

Отец: Вдовин Анатолий Иванович

Мать: Жогла Нина Станиславовна

с-з Молодогвардейский, Северо-Казахстанская область, Возвышенский район.
Рождение ребёнка
24.11.1996

Сын: Бочанов Сергей Юльевич

Отец ребёнка: Бочанов Юлий Степанович

Вершина Тёи, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.08.2000

Сын: Бочанов Дмитрий Юльевич

Отец ребёнка: Бочанов Юлий Степанович

Вершина Тёи, Аскизский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Александр Владимирович

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