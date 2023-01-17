Круглова Светлана Анатольевна
Место рожденияс-з Молодогвардейский, Северо-Казахстанская область, Возвышенский район.
Дата рождения16.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1974
Отец: Вдовин Анатолий Иванович
Мать: Жогла Нина Станиславовна
с-з Молодогвардейский, Северо-Казахстанская область, Возвышенский район.
Рождение ребёнка
24.11.1996
Отец ребёнка: Бочанов Юлий Степанович
Рождение ребёнка
12.08.2000
Отец ребёнка: Бочанов Юлий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно