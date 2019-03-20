Аносов (Власов) Алексей Викторович
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения20.03.1964
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аносова Юлия Витальевна
Рождение ребёнка
07.09.1992
Дочь: Медведева (Аносова) Христина Алексеевна
Мать ребёнка: Аносова Юлия Витальевна
Рождение ребёнка
26.10.2000
Дочь: (Аносова) Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Аносова Юлия Витальевна