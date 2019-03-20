Аносов (Власов) Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАносов (Власов) Алексей Викторович

Аносов (Власов) Алексей Викторович

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

20.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Юлия Витальевна

Рождение ребёнка
07.09.1992

Дочь: Медведева (Аносова) Христина Алексеевна

Мать ребёнка: Аносова Юлия Витальевна

Рождение ребёнка
26.10.2000

Дочь: (Аносова) Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Аносова Юлия Витальевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.