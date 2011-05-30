Кудинова (Реденкова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1937
Дата смерти30.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1962
Дочь: Трунова (Кудинова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кудинов Николай Борисович
Рождение ребёнка
22.08.1963
Сын: Кудинов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кудинов Николай Борисович
Смерть
30.05.2011