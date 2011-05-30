Кудинова (Реденкова) Клавдия Ивановна 06.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудинова (Реденкова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.01.1937

Дата смерти

30.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1937

Отец: Реденков Иван Фёдорович

Мать: Реденкова (Чеботарёва) Таиса Иосифовна

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Николай Борисович

Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Трунова (Кудинова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кудинов Николай Борисович

Рождение ребёнка
22.08.1963

Сын: Кудинов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кудинов Николай Борисович

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
30.05.2011
Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

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