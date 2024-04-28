Верещагина (Семеновых) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Семеновых) Александра Федоровна

Место рождения

Шахры

Дата рождения

02.04.1911

Дата смерти

30.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верещагин Меркурий Афанасьевич

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.03.1986
Котельнич, город Котельнич, Кировская область

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