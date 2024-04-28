Верещагина (Семеновых) Александра Федоровна
Место рожденияШахры
Дата рождения02.04.1911
Дата смерти30.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещагин Меркурий Афанасьевич
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.03.1986
Котельнич, город Котельнич, Кировская область