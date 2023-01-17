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Кривошеина Варвара Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1849 ст.

Дочь: Марфа Терентиева

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Рождение ребёнка
24.07.1852 ст.

Дочь: Евдокия Терентиева

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Рождение ребёнка
12.04.1854 ст.

Дочь: Кривошеина Александра Терентиева

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Рождение ребёнка
05.08.1855 ст.

Сын: Кривошеин Максим Терентивич

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Рождение ребёнка
21.09.1856 ст.

Сын: Кривошеин Сергей Терентивич

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Рождение ребёнка
14.02.1858 ст.

Сын: Кривошеин Василий Терентивич

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Рождение ребёнка
04.05.1861 ст.

Сын: Кривошеин Николай Терентивич

Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Терентий Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1861
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