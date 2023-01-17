Кривошеина Варвара Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1849 ст.
Дочь: Марфа Терентиева
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Рождение ребёнка
24.07.1852 ст.
Дочь: Евдокия Терентиева
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Рождение ребёнка
12.04.1854 ст.
Дочь: Кривошеина Александра Терентиева
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Рождение ребёнка
05.08.1855 ст.
Сын: Кривошеин Максим Терентивич
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Рождение ребёнка
21.09.1856 ст.
Сын: Кривошеин Сергей Терентивич
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Рождение ребёнка
14.02.1858 ст.
Сын: Кривошеин Василий Терентивич
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Рождение ребёнка
04.05.1861 ст.
Сын: Кривошеин Николай Терентивич
Отец ребёнка: Кривошеин Терентий Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1861