Ляпустина Мария Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Григорий Елизарович Бучельников
Восприемник
22.10.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Елизавета Григорьевна (Гилева) Гилева
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно