Шилкина Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шилкинъ Федотъ
Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кожевникова (Шилкина) Прасковья
Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шилкинъ Давыдъ
Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Шилкина) Татьяна
Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шилкинъ Василий
Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.01.1796
Дочь: (Шилкина) Аксинья
Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ