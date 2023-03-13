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Шилкина Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шилкинъ Федотъ

Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кожевникова (Шилкина) Прасковья

Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шилкинъ Давыдъ

Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Шилкина) Татьяна

Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шилкинъ Василий

Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1796

Дочь: (Шилкина) Аксинья

Отец ребёнка: Шилкинъ Яковъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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