Шилкинъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Шилкинъ Федоръ
Мать: Шилкина Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Шилкинъ Федотъ
Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кожевникова Прасковья
Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шилкинъ Давыдъ
Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шилкинъ Василий
Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
20.01.1796
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова
Бракосочетание
Неизвестно