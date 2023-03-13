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Шилкинъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шилкинъ Федоръ

Мать: Шилкина Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шилкинъ Федотъ

Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кожевникова Прасковья

Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шилкинъ Давыдъ

Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шилкинъ Василий

Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1796

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Шилкина Пелагея Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилкина Пелагея Степанова

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