Никишин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишин Иван Павлович

Никишин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитрова (Никишина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Александр Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.