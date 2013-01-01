Де Фариа И Кастро Иосиф (Хосе Карлос) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Фариа И Кастро Иосиф (Хосе Карлос) Карлович

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Место рождения

г. Санта-Мария-Майор, Фуншал, Мадейра, Португалия

Дата рождения

09.12.1835

Дата смерти

13.04.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Санта-Мария-Майор, Фуншал, Мадейра, Португалия
Рождение ребёнка
23.09.1876

Сын: Де Фариа И Кастро Иосиф

Мать ребёнка: Де Фариа И Кастро Софья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Де Фариа И Кастро Софья Львовна

Смерть
13.04.1910
Замок Раудоне, Таурагский уезд, Виленская губерния, Российская Империя
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