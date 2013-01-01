Де Фариа И Кастро Иосиф (Хосе Карлос) Карлович
Место рожденияг. Санта-Мария-Майор, Фуншал, Мадейра, Португалия
Дата рождения09.12.1835
Дата смерти13.04.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Санта-Мария-Майор, Фуншал, Мадейра, Португалия
Рождение ребёнка
23.09.1876
Мать ребёнка: Де Фариа И Кастро Софья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1910
Замок Раудоне, Таурагский уезд, Виленская губерния, Российская Империя