Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Александровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1826 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1851

Отец: Зуев Александр Петрович

Мать: Зуева (Силкина) Елизавета Глебовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 32
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
02.11.1851
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 32
Смерть
Неизвестно

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