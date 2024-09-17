Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1851
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 32
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.11.1851
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 32
Смерть
Неизвестно