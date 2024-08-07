Сметанина (Пономарева) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Пономарева) Надежда Петровна

Место рождения

Бисер, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

14.09.1885

Дата смерти

01.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
06.06.1905

Муж: Сметанин Павел Герасимович

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сметанин Иван Павлович

Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сметанин Николай Павлович

Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Сметанин Александр Павлович

Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сметанин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Сметанин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сметанин Илья Павлович

Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович

Бисер, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
01.12.1954
Бисер, Горнозаводский, Пермский край

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