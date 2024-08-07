Сметанина (Пономарева) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения14.09.1885
Дата смерти01.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1905
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сметанин Николай Павлович
Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сметанин Александр Павлович
Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сметанин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович
Рождение ребёнка
10.09.1914
Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович
Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сметанин Павел Герасимович
Смерть
01.12.1954