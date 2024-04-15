Бардакова Домника Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.01.1903 ст.
Дата смерти23.11.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9R-5?i=620&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
23.11.1906 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SFD9?i=132&cc=3511744&cat=1008700