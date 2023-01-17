Жеребцов Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1912
Сын: Жеребцов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Агапа
Морша, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-K9S5-D?i=256&cc=1807365
Смерть
Неизвестно