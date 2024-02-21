Бутаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Бутакова Розалия Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Бутаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Около 1990
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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