Бутаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Бутаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1990