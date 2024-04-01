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Humphrey (Wilcox) Deziah Desire

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1738

Дата смерти

02.04.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1761 г.р.
1766 г.р.
Около 1768 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1761

Дочь: Phelps (Humphrey) Anna

Отец ребёнка: Humphrey Asaph

Рождение ребёнка
22.05.1766

Сын: Humphrey Aaron

Отец ребёнка: Humphrey Asaph

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Humphrey Roswell

Отец ребёнка: Humphrey Asaph

Смерть
02.04.1821
Похороны
Неизвестно

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