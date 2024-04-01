Humphrey (Wilcox) Deziah Desire
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1738
Дата смерти02.04.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1761
Дочь: Phelps (Humphrey) Anna
Отец ребёнка: Humphrey Asaph
Рождение ребёнка
22.05.1766
Сын: Humphrey Aaron
Отец ребёнка: Humphrey Asaph
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Humphrey Roswell
Отец ребёнка: Humphrey Asaph
Смерть
02.04.1821
Похороны
Неизвестно