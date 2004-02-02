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Ядренкин Василий Михайлович

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Место рождения

с.Большой Кувай (с. Большой Юдваш), Алатырский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Большой Кувай (с. Большой Юдваш), Алатырский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1941

Сын: Ядренкин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Ядренкина Ксения Савельевна

Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ядренкина Ксения Савельевна

Смерть
Неизвестно
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