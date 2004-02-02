Ядренкин Василий Михайлович
Место рожденияс.Большой Кувай (с. Большой Юдваш), Алатырский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения16.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Большой Кувай (с. Большой Юдваш), Алатырский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1941
Сын: Ядренкин Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Ядренкина Ксения Савельевна
Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно