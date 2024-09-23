Соколкина Степанида Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1907 ст.
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Сын: Соколкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Соколкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Соколкина Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Соколкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Сын: Соколкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Соколкин Григорий Федорович
Смерть
После 1917