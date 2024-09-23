Соколкина Степанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколкина Степанида Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1907 ст.

Муж: Соколкин Григорий Федорович

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Соколкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Соколкин Григорий Федорович

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Соколкина Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Соколкин Григорий Федорович

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Соколкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Соколкин Григорий Федорович

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917

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