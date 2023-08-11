Мишутин Владимир Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иган Лиза Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1989
Сын: Мишутин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Иган Лиза Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1996
Сын: Мишутин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Иган Лиза Николаевна