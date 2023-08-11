Мишутин Владимир Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишутин Владимир Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иган Лиза Николаевна

Рождение ребёнка
12.12.1989

Сын: Мишутин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Иган Лиза Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1996

Сын: Мишутин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Иган Лиза Николаевна

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