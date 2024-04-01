Белозеров Абрам Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Абрам Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова (Черкашина) Александра Лазарева

Рождение ребёнка
11.12.1869

Сын: Белозеров Тихон Абрамович

Мать ребёнка: Белозерова (Черкашина) Александра Лазарева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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