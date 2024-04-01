Белозеров Абрам Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1869
Сын: Белозеров Тихон Абрамович
Мать ребёнка: Белозерова (Черкашина) Александра Лазарева
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно