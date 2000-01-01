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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1920

Дата смерти

15.01.1924

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1920

Отец: Гамм Корнелиус

Мать: Гамм Мария

Смерть
15.01.1924
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