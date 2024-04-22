Казакевич Степанида Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1900 ст.
Дочь: Казакевич Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Казакевич Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1904 ст.
Дочь: Казакевич Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Казакевич Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.
Дочь: Казакевич Вера Андреевна
Отец ребёнка: Казакевич Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно