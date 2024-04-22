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Казакевич Степанида Дорофеевна

Место рождения

Русановка, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Русановка, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Муж: Казакевич Андрей Иванович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.11.1900 ст.

Дочь: Казакевич Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Казакевич Андрей Иванович

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1904 ст.

Дочь: Казакевич Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Казакевич Андрей Иванович

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.

Дочь: Казакевич Вера Андреевна

Отец ребёнка: Казакевич Андрей Иванович

Вишенка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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